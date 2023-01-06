Фатих Кайя - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Фатих
|Фамилия
|Кайя
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Фатих
|Фамилия
|Кайя
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|83' - 90'
|Шарлеруа
|1:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|89' - 90'
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|12
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|26.02.2023
|83' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|19.02.2023
|89' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|04.02.2023
|80' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.01.2023
|86' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|14.01.2023
|85' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|06.01.2023
|88' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|12.11.2022
|75' -84'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|84'
|29.10.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|15.10.2022
|69' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|02.10.2022
|79' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.09.2022
|77' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:2
|Стандард (Льеж)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2022
|18' -82'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.07.2022
|86' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)