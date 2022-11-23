Альваро Самора - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Самора
|Команда
|Депортиво Саприсса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Самора
|Команда
|Депортиво Саприсса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|Был в запасе
|Коста-Рика
|2:4
|Германия
|27.11.2022
|Был в запасе
|Япония
|0:1
|Коста-Рика
|23.11.2022
|61' -90'
|Испания
|7:0
|Коста-Рика