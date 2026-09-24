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Команды
ПСЖ
Вильям Пачо
Статистика
€ 80 млн
Вильям Пачо - статистика
ПСЖ
16 октября 2001 (24)
#51 | Защитник
188 см
Эквадор
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Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 2
20.09.2026
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
0 : 1
13.09.2026
ПСЖ
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
1' - 64'
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
1 : 2
04.09.2026
Монако
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСЖ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
1' - 64'
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