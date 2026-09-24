Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2026/2027 Суперкубок УЕФА 2026 Суперкубок Франции 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Франция. Лига 1 2026/2027 Чемпионат мира 2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Суперкубок УЕФА 2025 Суперкубок Франции 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Кубок Америки 2024 Лига чемпионов 2024/2025 Межконтинентальный кубок 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Суперкубок Франции 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Германия. Бундеслига 2023/2024 Германия. Кубок 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига конференций 2022/2023