Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Марк-Антони Кайе
Статистика
€ 1 млн
Марк-Антони Кайе - статистика
Сан-Хосе
2 декабря 1994 (31), Торонто
#14 | Полузащитник
185 см
Канада
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
23
1
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Сан-Хосе
2 : 1
19.10.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
06.10.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сан-Диего
0 : 1
28.09.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Сан-Хосе
1 : 3
21.09.2025
Сент-Луис
1' - 63'
США. МЛС, 44 тур
Сан-Хосе
2 : 4
14.09.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Остин
3 : 1
31.08.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.08.2025
Сан-Хосе
1' - 46'
30'
США. МЛС, 40 тур
Сан-Хосе
1 : 2
18.08.2025
Сан-Диего
1' - 71'
США. МЛС, 38 тур
Сан-Хосе
2 : 1
10.08.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
77'
США. МЛС, 37 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
27.07.2025
Сан-Хосе
68' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
3 : 2
20.07.2025
Сан-Хосе
1' - 67'
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
2 : 2
17.07.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
06.07.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
86' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Сан-Хосе
1 : 1
29.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 62'
16'
США. МЛС, 28 тур
Даллас
2 : 4
26.06.2025
Сан-Хосе
76' - 90'
90'
90'
США. МЛС, 26 тур
Портленд
1 : 1
14.06.2025
Сан-Хосе
56' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Сент-Луис
2 : 1
31.05.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
29.05.2025
Сан-Хосе
66' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Сан-Хосе
3 : 3
25.05.2025
Динамо Хьюстон
78' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
18.05.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Сан-Хосе
3 : 3
15.05.2025
Интер Майами
79' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Колорадо
0 : 2
11.05.2025
Сан-Хосе
71' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
4 : 1
04.05.2025
Портленд
82' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 1
27.04.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
3 : 5
20.04.2025
Канзаc Сити
1' - 46'
36'
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
13.04.2025
Сан-Хосе
68' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Сан-Хосе
6 : 1
07.04.2025
Ди Си Юнайтед
69' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
1 : 1
30.03.2025
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
4 : 1
23.03.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Хосе
0 : 1
09.03.2025
Миннесота Юнайтед
70' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 2
02.03.2025
Сан-Хосе
61' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
4 : 0
23.02.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
83'
87'
Главные новости
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
1
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
Видео
Ибрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
8
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
Вчера, 20:49
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+