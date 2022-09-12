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    Виктор Близниченко - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Виктор
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Близниченко
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ингулец 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 76' -90' Ингулец (Петрово) 1:0 Верес (Ривне)
    21.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    17.11.2022 46' -90' Ингулец (Петрово) 1:2 Динамо (Киев)
    13.11.2022 67' -90' Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Ингулец (Петрово)
    01.10.2022 1' -90' Ингулец (Петрово) 0:1 Ворскла (Полтава)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
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