Виктор Близниченко - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Близниченко
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Близниченко
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|76' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|17.11.2022
|46' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|67' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|01.10.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)