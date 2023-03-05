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    Армандо Перллеши - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Армандо
    Фамилия Перллеши
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 января 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
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