Артур Микитишин - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Артур
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Микитишин
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Артур
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Микитишин
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|1' -46'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.11.2022
|1' -66'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|20.11.2022
|60' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|14.11.2022
|1' -46'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|06.11.2022
|67' -90'
|Рух (Львов)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|30.10.2022
|71' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|24.10.2022
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|18.10.2022
|71' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|09.10.2022
|87' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Минай (Минай)