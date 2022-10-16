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    Дмитрий Ледвий - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Ростиславович
    Фамилия Ледвий
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 августа 2003 (19 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    07.12.2022 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    28.11.2022 1' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Рух (Львов)
    14.11.2022 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    10.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    23.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    16.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
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