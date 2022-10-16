Дмитрий Ледвий - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Ростиславович
|Фамилия
|Ледвий
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Ростиславович
|Фамилия
|Ледвий
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|07.12.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)