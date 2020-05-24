Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Василь Рунич - статистика

Рух
31 января 2000 (26)
#11 | Нападающий
168 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рух
19
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Рух
1 : 1
10.04.2026
Колос
60' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Шахтер
3 : 0
05.04.2026
Рух
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр
2 : 0
15.03.2026
Рух
74' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава
1 : 2
14.12.2025
Рух
1' - 90'
31'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Рух
1 : 0
07.12.2025
Полесье
35' - 90'
37'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
0 : 1
30.11.2025
Рух
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
4 : 2
23.11.2025
Кудровка
25' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Верес
1 : 0
08.11.2025
Рух
1' - 75'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2025
Рух
1' - 84'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты
0 : 0
25.10.2025
Рух
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Рух
1 : 2
18.10.2025
Кривбасс
57' - 90'
84'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
03.10.2025
Рух
78' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Рух
0 : 4
28.09.2025
Шахтер
57' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
1 : 0
21.09.2025
Рух
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 1
13.09.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
2 : 0
30.08.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
1 : 2
15.08.2025
Оболонь
1' - 62'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
Был в запасе
Главные новости
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
7
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
Вчера, 20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 20:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+