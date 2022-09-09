Василь Рунич - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Василь
|Отчество
|Зиновьевич
|Фамилия
|Рунич
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 2000 (23 года)
|Рост
|168
|Имя
|Василь
|Отчество
|Зиновьевич
|Фамилия
|Рунич
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 2000 (23 года)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2022
|54' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|62'
|28.11.2022
|67' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|90'
|14.11.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|77' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|88' -90'
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|30.09.2022
|75' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|02.09.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.08.2022
|65' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)