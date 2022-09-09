Виталий Холод - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Холод
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 2004 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Холод
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 2004 (19 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|07.12.2022
|46' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)