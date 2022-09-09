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    Виталий Холод - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Русланович
    Фамилия Холод
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 2004 (19 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    07.12.2022 46' -90' Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    14.11.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    16.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
    09.10.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Рух (Львов)
    09.09.2022 Был в запасе Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
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