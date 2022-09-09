Андрей Китела - статистика
#75 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Китела
|Команда
|Рух
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Китела
|Команда
|Рух
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|47'
|14.11.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)