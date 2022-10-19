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    Олег Веремиенко - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Константинович
    Фамилия Веремиенко
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 февраля 1999 (24 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 52' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    11'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -52' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    11'
    07.12.2022 Был в запасе Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    28.11.2022 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:1 Рух (Львов)
    14.11.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    10.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    23.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:1 Рух (Львов)
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