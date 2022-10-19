Олег Веремиенко - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Веремиенко
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Олег
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Веремиенко
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -52'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|11'
|07.12.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)