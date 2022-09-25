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    Вадим Витенчук - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Вадим
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Витенчук
    Команда Минай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1997 (26 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 84' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    28.02.2023 1' - 90' Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
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