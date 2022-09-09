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    Ростислав Лях - статистика

    #73 | Защитник
    Имя Ростислав
    Отчество Николаевич
    Фамилия Лях
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Мукачево
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 октября 2000 (22 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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