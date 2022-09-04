Родион Плакса - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Родион
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Плакса
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 2002 (21 год)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Родион
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Плакса
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 2002 (21 год)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|07.12.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|02.12.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|06.11.2022
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Динамо (Киев)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|02.10.2022
|1' -59'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|04.09.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)