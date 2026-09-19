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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Буковина
Илья Путря
Статистика
€ 500 тыс
Илья Путря - статистика
Буковина
15 мая 1998 (28), Бердянск
#22 | Защитник
180 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 0
19.09.2026
Буковина
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2025/2026
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЛНЗ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь
0 : 1
24.05.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Кудровка
1 : 0
18.05.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
ЛНЗ
2 : 0
13.05.2026
Полтава
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
ЛНЗ
0 : 0
09.05.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Карпаты
0 : 0
02.05.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
ЛНЗ
1 : 1
26.04.2026
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Колос
1 : 0
18.04.2026
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
ЛНЗ
2 : 2
13.04.2026
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Кривбасс
0 : 3
05.04.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
ЛНЗ
2 : 0
14.03.2026
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
0 : 3
09.03.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
1 : 3
28.02.2026
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Эпицентр
0 : 2
21.02.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
ЛНЗ
2 : 0
13.12.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
3 : 0
06.12.2025
Оболонь
Был в запасе
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