Евгений Подлепенец - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Подлепенец
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Подлепенец
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)