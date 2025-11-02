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Pedrinho
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Pedrinho - статистика
Даллас
#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
25
2
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
1 : 1
02.11.2025
Ванкувер Уайткепс
90' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
27.10.2025
Даллас
67' - 90'
США. МЛС, 51 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
19.10.2025
Даллас
34' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
12.10.2025
Даллас
88' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Даллас
2 : 1
04.10.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
67' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Портленд
2 : 2
28.09.2025
Даллас
65' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Даллас
3 : 1
21.09.2025
Колорадо
76' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Даллас
2 : 0
14.09.2025
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Сент-Луис
1 : 1
07.09.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Даллас
1 : 1
24.08.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Остин
1 : 1
17.08.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
13.07.2025
Даллас
1' - 60'
США. МЛС, 30 тур
Даллас
1 : 2
05.07.2025
Миннесота Юнайтед
59' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
2 : 3
29.06.2025
Сан-Диего
87' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Даллас
2 : 4
26.06.2025
Сан-Хосе
1' - 61'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
2 : 4
15.06.2025
Даллас
1' - 66'
49'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
0 : 0
01.06.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
3 : 3
29.05.2025
Даллас
46' - 90'
68'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 0
24.05.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Даллас
0 : 2
18.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
88'
США. МЛС, 18 тур
Даллас
1 : 1
11.05.2025
Реал Солт-Лейк
46' - 90'
53'
США. МЛС, 16 тур
Сан-Диего
5 : 0
04.05.2025
Даллас
1' - 63'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
3 : 4
28.04.2025
Даллас
58' - 90'
81'
69'
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
20.04.2025
Даллас
1' - 63'
США. МЛС, 12 тур
Даллас
0 : 1
13.04.2025
Сиэтл
75' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
06.04.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Даллас
2 : 1
30.03.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
23.03.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Даллас
0 : 1
16.03.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 56'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
1 : 3
09.03.2025
Чикаго Файр
89' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
3 : 3
02.03.2025
Даллас
1' - 61'
43'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
23.02.2025
Даллас
62' - 90'
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