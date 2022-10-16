Богдан Слюбик - статистика
#92 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Слюбик
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Слюбик
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|52' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|07.12.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|72'
|28.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|90'
|10.11.2022
|87' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)