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    Богдан Слюбик - статистика

    #92 | Защитник
    Имя Богдан
    Отчество Иванович
    Фамилия Слюбик
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 52' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 52' -90' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    07.12.2022 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    72'
    28.11.2022 1' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Рух (Львов)
    14.11.2022 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    90'
    10.11.2022 87' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    23.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.10.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:1 Рух (Львов)
    16.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
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