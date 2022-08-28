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    Роман Дидык - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Роман
    Отчество Игоревич
    Фамилия Дидык
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 10 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    10.11.2022 1' -87' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    30'
    23.10.2022 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.10.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:1 Рух (Львов)
    16.10.2022 1' -90' Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Рух (Львов)
    30.09.2022 1' -90' Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    53'
    09.09.2022 1' -90' Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
    45'
    02.09.2022 1' -90' Рух (Львов) 0:1 Шахтер (Донецк)
    28.08.2022 1' -90' Колос (Ковалевка) 2:0 Рух (Львов)
    45'
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