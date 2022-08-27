Назарий Ныч - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Назарий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Ныч
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Имя
|Назарий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Ныч
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|10
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -46'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|63' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|67' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|84'
|04.11.2022
|56' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Львов (Львов)
|71'
|22.10.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|18.10.2022
|1' -74'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|90'
|11.09.2022
|1' -62'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|27.08.2022
|1' -66'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)
|49'