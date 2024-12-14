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Daniel Kaštánek
Статистика
Daniel Kaštánek - статистика
Завершил карьеру
#19 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Дукла
1 : 2
14.12.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
0 : 1
23.11.2024
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Слован
0 : 0
09.11.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
1 : 1
03.11.2024
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 1
19.10.2024
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
0 : 0
05.10.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 0
11.08.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
2 : 1
04.08.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
1 : 0
28.07.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Градец-Кралове
1 : 0
21.07.2024
Теплице
Был в запасе
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