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    Сергей Панков - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Панков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 декабря 1978 (44 года)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астрахань 3 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.07.2009 1' -90' Астрахань (Астрахань) 3:1 Ротор (Волгоград)
    28.06.2009 78' -90' Астрахань (Астрахань) 1:2
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