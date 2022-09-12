Евгений Запорожец - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Запорожец
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Запорожец
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|73'
|21.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|17.11.2022
|1' -82'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|1' -72'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|08.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|05.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Ингулец (Петрово)
|19.10.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|07.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|01.10.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|04.09.2022
|1' -83'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|33'