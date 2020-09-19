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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Эпицентр
Евгений Запорожец
Статистика
€ 250 тыс
Евгений Запорожец - статистика
Эпицентр
20 сентября 1994 (32)
#5 | Полузащитник
186 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Эпицентр
0 : 2
19.09.2026
Левый берег
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2025/2026
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эпицентр
28
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Эпицентр
0 : 0
23.05.2026
Полтава
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
1 : 1
16.05.2026
Эпицентр
1' - 64'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Эпицентр
3 : 2
12.05.2026
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
2 : 2
09.05.2026
Эпицентр
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Верес
3 : 3
02.05.2026
Эпицентр
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Эпицентр
1 : 1
27.04.2026
Александрия
87' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Эпицентр
0 : 0
19.04.2026
Карпаты
70' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
1 : 0
12.04.2026
Эпицентр
1' - 65'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр
1 : 0
06.04.2026
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
2 : 1
21.03.2026
Эпицентр
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр
2 : 0
15.03.2026
Рух
64' - 90'
87'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Эпицентр
4 : 0
07.03.2026
Колос
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Динамо К
4 : 0
27.02.2026
Эпицентр
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Эпицентр
0 : 2
21.02.2026
ЛНЗ
1' - 61'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
5 : 0
14.12.2025
Эпицентр
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полтава
0 : 3
08.12.2025
Эпицентр
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 0
30.11.2025
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
0 : 0
23.11.2025
Эпицентр
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 2
07.11.2025
Оболонь
1' - 59'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Эпицентр
2 : 3
01.11.2025
Верес
1' - 89'
90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Александрия
0 : 1
24.10.2025
Эпицентр
1' - 89'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
1 : 3
19.10.2025
Эпицентр
1' - 87'
57'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Эпицентр
1 : 2
03.10.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка
2 : 1
26.09.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Эпицентр
4 : 5
21.09.2025
Кривбасс
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 1
13.09.2025
Эпицентр
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
1 : 0
30.08.2025
Эпицентр
1' - 76'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Эпицентр
1 : 4
16.08.2025
Динамо К
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
ЛНЗ
1 : 0
09.08.2025
Эпицентр
1' - 81'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
0 : 1
03.08.2025
Шахтер
1' - 90'
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