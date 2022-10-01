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    Алексей Паламарчук - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Алексей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Паламарчук
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 июля 1991 (31 год)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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