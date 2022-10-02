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    Тимур Стецков - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Тимур
    Отчество Вадимович
    Фамилия Стецков
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Родной город Кривой Рог
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Кривбасс 1:0 Колос Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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