Тимур Стецков - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Стецков
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кривой Рог
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Стецков
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кривой Рог
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|7
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|02.12.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|45'
|28.11.2022
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|20.11.2022
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|14.11.2022
|1' -46'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|09.11.2022
|26' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|55'
|02.10.2022
|46' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)