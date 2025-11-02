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МЛС 2026
Команды
Филадельфия Юнион
Крис Донован
Статистика
€ 500 тыс
Крис Донован - статистика
Филадельфия Юнион
8 августа 2000 (26)
#25 | Нападающий
183 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Филадельфия Юнион
21
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
0 : 3
02.11.2025
Филадельфия Юнион
85' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
2 : 2
27.10.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Шарлотт
2 : 0
19.10.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
05.10.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 6
28.09.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
20.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн
82' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Филадельфия Юнион
4 : 0
24.08.2025
Чикаго Файр
81' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
17.08.2025
Филадельфия Юнион
1' - 46'
США. МЛС, 37 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
27.07.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.07.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
17.07.2025
Монреаль
82' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
13.07.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
90' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Нэшвилл
1 : 0
06.07.2025
Филадельфия Юнион
1' - 61'
США. МЛС, 30 тур
Коламбус
1 : 0
30.06.2025
Филадельфия Юнион
46' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Чикаго Файр
0 : 1
26.06.2025
Филадельфия Юнион
1' - 70'
США. МЛС, 27 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
15.06.2025
Шарлотт
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
0 : 0
01.06.2025
Филадельфия Юнион
1' - 63'
США. МЛС, 22 тур
Филадельфия Юнион
3 : 3
25.05.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
18.05.2025
Филадельфия Юнион
1' - 46'
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
15.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
11.05.2025
Коламбус
79' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
1 : 2
04.05.2025
Филадельфия Юнион
1' - 54'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
26.04.2025
Ди Си Юнайтед
81' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
20.04.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
13.04.2025
Филадельфия Юнион
75' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
06.04.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Интер Майами
2 : 1
30.03.2025
Филадельфия Юнион
75' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
23.03.2025
Сент-Луис
82' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Филадельфия Юнион
1 : 3
16.03.2025
Нэшвилл
85' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
09.03.2025
Филадельфия Юнион
90' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
02.03.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
2 : 4
23.02.2025
Филадельфия Юнион
71' - 90'
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