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    Крис Донован - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Крис
    Фамилия Донован
    Команда Филадельфия Юнион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 2000 (22 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Филадельфия Юнион 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2022 120' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:3
    (3:0)п    		 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    21.10.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Цинциннати (Цинциннати)
    09.10.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:0 Торонто (Торонто)
    02.10.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 4:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    17.09.2022 87' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    11.09.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 5:1 Орландо Сити (Орландо)
    04.09.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    01.09.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    28.08.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Колорадо (Денвер)
    21.08.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:6 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    18.08.2022 88' -90' Даллас (Даллас) 1:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    14.08.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    07.08.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    31.07.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Хьюстон (Хьюстон)
    24.07.2022 90' -90' Орландо Сити (Орландо) 0:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    09.07.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 7:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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