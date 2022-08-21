Крис Донован - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Донован
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2000 (22 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Донован
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Филадельфия Юнион
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|120' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:3
(3:0)п
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|4:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|17.09.2022
|87' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|5:1
|Орландо Сити (Орландо)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Колорадо (Денвер)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:6
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|18.08.2022
|88' -90'
|Даллас (Даллас)
|1:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|24.07.2022
|90' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|7:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)