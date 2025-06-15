Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Букштан - статистика

Завершил карьеру
16 июня 2001 (25)
#55 | Защитник
188 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
15
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Муром
2 : 3
31.05.2025
Динамо-2
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
25.05.2025
Муром
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Муром
1 : 2
21.05.2025
Динамо Вл
1' - 72'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Авангард
0 : 0
17.05.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Муром
0 : 3
10.05.2025
Калуга
1' - 56'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Муром
2 : 1
03.05.2025
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Сибирь
5 : 0
26.04.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Муром
0 : 2
21.04.2025
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Динамо-2
2 : 0
16.04.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Муром
1 : 2
12.04.2025
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Вл
0 : 0
05.04.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Муром
0 : 0
29.03.2025
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Калуга
2 : 1
22.03.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо Киров
1 : 0
15.03.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Муром
1 : 5
08.03.2025
Сибирь
1' - 90'
7'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Форте
0 : 0
01.03.2025
Муром
1' - 90'
Главные новости
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
7
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
4
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+