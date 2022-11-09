Пабло Марин - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Логроньо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Логроньо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|83' - 90'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|13.02.2023
|81' - 90'
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.02.2023
|83' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|13.02.2023
|81' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|05.02.2023
|1' -83'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2023
|55' -90'
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.01.2023
|1' -81'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|08.01.2023
|72' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.12.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|09.11.2022
|61' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.10.2022
|1' -60'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|35'