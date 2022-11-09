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    Пабло Марин - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Пабло
    Фамилия Марин
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Родной город Логроньо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 2003 (19 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 83' - 90' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    13.02.2023 81' - 90' Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.02.2023 83' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Сельта (Виго)
    13.02.2023 81' -90' Эспаньол (Барселона) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    05.02.2023 1' -83' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.01.2023 55' -90' Реал (Мадрид) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.01.2023 1' -81' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    14.01.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    08.01.2023 72' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.12.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    09.11.2022 61' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.11.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    30.10.2022 1' -60' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    35'
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