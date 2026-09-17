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Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал Сосьедад
Пабло Марин
Статистика
€ 7 млн
Пабло Марин - статистика
Реал Сосьедад
3 июля 2003 (23), Логроньо
#15 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.09.2026
Борнмут
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, Финал
Атлетико
2 : 2
18.04.2026
Реал Сосьедад
68' - 120'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
1 : 0
04.03.2026
Атлетик
59' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
0 : 1
11.02.2026
Реал Сосьедад
1' - 85'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Алавес
2 : 3
04.02.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
2 : 2
13.01.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эльденсе
1 : 2
16.12.2025
Реал Сосьедад
85' - 90'
90'
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