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    Аске Адельгор - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Аске
    Фамилия Адельгор
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 ноября 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 28' Копенгаген 7:0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    28'
    24.02.2023 1' - 82' Нордшелланд 4:2 Оденсе Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Оденсе 0:0 Рандерс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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