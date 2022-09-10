Аске Адельгор - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Аске
|Фамилия
|Адельгор
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Аске
|Фамилия
|Адельгор
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 28'
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|28'
|24.02.2023
|1' - 82'
|Нордшелланд
|4:2
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|12
|0
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -28'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|28'
|24.02.2023
|1' -82'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|19.02.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.11.2022
|76' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|21.10.2022
|1' -67'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|16.10.2022
|90' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|57'
|18.09.2022
|1' -72'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|31'
|10.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|22.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)