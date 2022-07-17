Милан Макарич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Макарич
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Макарич
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|1' -60'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|1' -82'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|28.08.2022
|1' -72'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|42'
|21.08.2022
|76' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|08.08.2022
|80' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|85'
|31.07.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|24.07.2022
|82' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|1' -57'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)