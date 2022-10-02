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    Давид Крузе - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Крузе
    Команда Хорсенс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 64' Орхус 2:0 Хорсенс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 75' Хорсенс 0:3 Виборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 64' - 90' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хорсенс 19 0 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -64' Орхус (Орхус) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    26.02.2023 1' -75' Хорсенс (Хорсенс) 0:3 Виборг (Виборг)
    19.02.2023 64' -90' Брондбю (Бреннбю) 5:2 Хорсенс (Хорсенс)
    13.11.2022 Был в запасе Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Оденсе (Оденсе)
    04.11.2022 72' -90' Хорсенс (Хорсенс) 5:1 Рандерс (Рандерс)
    90'
    28.10.2022 1' -46' Нордшелланд (Фарум) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    23.10.2022 1' -79' Хорсенс (Хорсенс) 3:2 Силькеборг (Силькеборг)
    20'
    16.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    20'
    10.10.2022 1' -79' Хорсенс (Хорсенс) 0:0 Ольборг (Ольборг)
    02.10.2022 66' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    16.09.2022 62' -90' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Нордшелланд (Фарум)
    12.09.2022 1' -46' Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    04.09.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:2 Брондбю (Бреннбю)
    26.08.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 2:1 Орхус (Орхус)
    60'
    22.08.2022 82' -90' Оденсе (Оденсе) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    12.08.2022 1' -46' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.08.2022 1' -60' Рандерс (Рандерс) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    31.07.2022 1' -88' Ольборг (Ольборг) 0:0 Хорсенс (Хорсенс)
    25.07.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    17.07.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Хорсенс (Хорсенс)
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