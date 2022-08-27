Игор Габриэл - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Габриэл
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Габриэл
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|27.08.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)