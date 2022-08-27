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    Игор Габриэл - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Игор
    Фамилия Габриэл
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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