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    Фаустин Сенгхор - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Фаустин
    Фамилия Сенгхор
    Команда Гиресунспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1994 (29 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Коньяспор 0:0 Гиресунспор Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Гиресунспор 1:2 Кайсериспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шкупи 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 1' -90' Шкупи (Чаир) 1:2 Шэмрок Роверс (Дублин)
    52'
    04.08.2022 1' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 3:1 Шкупи (Чаир)
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