Фаустин Сенгхор - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Фаустин
|Фамилия
|Сенгхор
|Команда
|Гиресунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Фаустин
|Фамилия
|Сенгхор
|Команда
|Гиресунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Коньяспор
|0:0
|Гиресунспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Гиресунспор
|1:2
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкупи
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|52'
|04.08.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)