Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джордан Уайт - статистика

Завершил карьеру
4 февраля 1992 (34)
#10 | Нападающий
193 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
39
6
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
2 : 4
26.05.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ливингстон
1 : 1
22.05.2025
Росс Каунти
60' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 1
18.05.2025
Мазервелл
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди
1 : 1
14.05.2025
Росс Каунти
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
10.05.2025
Росс Каунти
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Росс Каунти
1 : 3
03.05.2025
Хартс
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 0
26.04.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Миррен
3 : 2
12.04.2025
Росс Каунти
1' - 90'
63'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Росс Каунти
0 : 1
05.04.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Росс Каунти
0 : 1
30.03.2025
Данди Юнайтед
75' - 90'
83'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хартс
2 : 0
15.03.2025
Росс Каунти
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Росс Каунти
1 : 0
01.03.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
26.02.2025
Росс Каунти
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
3 : 1
22.02.2025
Данди
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
0 : 3
15.02.2025
Росс Каунти
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
4 : 0
02.02.2025
Росс Каунти
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
25.01.2025
Хиберниан
1' - 63'
30'
30'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
1 : 4
11.01.2025
Селтик
46' - 90'
60'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Килмарнок
0 : 1
05.01.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
1 : 2
02.01.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Росс Каунти
2 : 2
29.12.2024
Хартс
46' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
60' - 90'
78'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
1 : 2
21.12.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хиберниан
3 : 1
14.12.2024
Росс Каунти
66' - 90'
75'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
0 : 3
08.12.2024
Рейнджерс
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
5 : 0
30.11.2024
Росс Каунти
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
2 : 1
23.11.2024
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
0 : 0
02.11.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Росс Каунти
0 : 0
30.10.2024
Хиберниан
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
2 : 1
26.10.2024
Килмарнок
1' - 90'
61'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
19.10.2024
Росс Каунти
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
1 : 2
06.10.2024
Селтик
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
1' - 88'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
1' - 90'
45'
62'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
74' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
0 : 0
03.08.2024
Росс Каунти
1' - 88'
84'
Главные новости
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+