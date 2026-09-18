Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Александр Соколенко - статистика

Кызыл-Жар
23 ноября 1996 (29), Петропавловск
#71 | Защитник
181 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
1' - 46'
37'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
46' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызыл-Жар
17
0
2
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
1' - 46'
37'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
3 : 0
29.08.2026
Кызыл-Жар
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Алтай
2 : 2
08.08.2026
Кызыл-Жар
87' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
25.07.2026
Кызыл-Жар
1' - 61'
61'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
28.05.2026
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
0 : 0
23.05.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
17.05.2026
Алтай
1' - 86'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 1
09.05.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
02.05.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
25.04.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Атырау
0 : 1
19.04.2026
Кызыл-Жар
70' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
12.04.2026
Женис
1' - 90'
89'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайсар
0 : 0
04.04.2026
Кызыл-Жар
1' - 63'
45'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
2 : 2
20.03.2026
Иртыш
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Улытау
1 : 0
16.03.2026
Кызыл-Жар
1' - 70'
Главные новости
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+