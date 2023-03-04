Дмитрий Поворознюк - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Поворознюк
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ривне
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Поворознюк
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ривне
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур