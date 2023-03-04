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    Дмитрий Поворознюк - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Игоревич
    Фамилия Поворознюк
    Команда Верес
    Состав Основной
    Родной город Ривне
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
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