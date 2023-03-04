Арсений Коркодым - статистика
#78 | Вратарь
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Коркодым
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Коркодым
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур