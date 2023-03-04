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    Арсений Коркодым - статистика

    #78 | Вратарь
    Имя Арсений
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Коркодым
    Команда Верес
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 октября 2002 (20 лет)
    Рост 194
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
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