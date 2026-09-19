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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Метехан Балтаджи
Статистика
Метехан Балтаджи - статистика
Генчлербирлиги
3 ноября 2002 (23), Стамбул
#90 | Защитник
189 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
82' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
85' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
82' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
85' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
23.08.2026
Генчлербирлиги
85' - 90'
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