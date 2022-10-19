Амирбек Бакаев - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Амирбек
|Отчество
|Улугбекович
|Фамилия
|Бакаев
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 2004 (18 лет)
|Имя
|Амирбек
|Отчество
|Улугбекович
|Фамилия
|Бакаев
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|76' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.11.2022
|90' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)