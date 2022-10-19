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    Амирбек Бакаев - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Амирбек
    Отчество Улугбекович
    Фамилия Бакаев
    Команда Энергетик-БГУ
    Состав Основной
    Родной город Ташкент
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июля 2004 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергетик-БГУ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    06.11.2022 76' -90' Гомель (Гомель) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    02.11.2022 90' -90' Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.10.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    19.10.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Белшина (Бобруйск)
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