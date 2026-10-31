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Англия. Первая лига
Команды
Плимут Аргайл
Джек МакКензи
Статистика
€ 700 тыс
Джек МакКензи - статистика
Плимут Аргайл
7 апреля 2000 (26), Абердин
#3 | Защитник
191 см
Шотландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
1' - 90'
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
1' - 78'
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Был в запасе
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 46'
Англия. Первая лига, 10 тур
Плимут Аргайл
2 : 1
10.10.2026
Уимблдон
Был в запасе
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