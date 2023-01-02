Чарльз Данн - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Чарльз
|Фамилия
|Данн
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Чарльз
|Фамилия
|Данн
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 38'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|38'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Джонстон
|1:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Миррен
|1:0
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл
|2:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|26
|0
|0
|8
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -38'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:5
|Селтик (Глазго)
|38'
|25.02.2023
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|18.02.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|15.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|01.02.2023
|1' -46'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|35'
|28.01.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|18.01.2023
|1' -62'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|71'
|28.12.2022
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|74'
|24.12.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|12.11.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|54'
|05.11.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|29.10.2022
|1' -81'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|72'
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|15.10.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|57'
|08.10.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|69'
|01.10.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|18.09.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.09.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|30'
|27.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|31.07.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)