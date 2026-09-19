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Англия. Первая лига
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Стивенидж
Даниэль Филлипс
Статистика
€ 250 тыс
Даниэль Филлипс - статистика
Стивенидж
18 января 2001 (25), Лондон
#8 | Полузащитник
Тринидад и Тобаго
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Лейтон Ориент
1 : 0
19.09.2026
Стивенидж
1' - 83'
65'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стивенидж
2 : 1
10.09.2026
Лутон Таун
1' - 85'
4'
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
1 : 5
05.09.2026
Стивенидж
1' - 85'
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Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стивенидж
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Стивенидж
0 : 3
25.08.2026
Рединг
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Уиком Уондерерс
1 : 2
07.08.2026
Стивенидж
1' - 90'
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