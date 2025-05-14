Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ники Кларк - статистика

Завершил карьеру
3 июня 1991 (35)
#10 | Нападающий
178 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
29
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
2 : 1
14.05.2025
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
10.05.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
03.05.2025
Килмарнок
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
3 : 2
26.04.2025
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
12.04.2025
Сент-Джонстон
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
06.04.2025
Селтик
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хиберниан
3 : 0
29.03.2025
Сент-Джонстон
82' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
15.03.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди
1 : 1
01.03.2025
Сент-Джонстон
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
26.02.2025
Росс Каунти
74' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
23.02.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Килмарнок
3 : 1
15.02.2025
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
0 : 1
01.02.2025
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
25.01.2025
Мазервелл
65' - 90'
86'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Рейнджерс
3 : 1
12.01.2025
Сент-Джонстон
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Джонстон
1 : 3
05.01.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
02.01.2025
Хиберниан
1' - 90'
45'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Селтик
4 : 0
29.12.2024
Сент-Джонстон
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
26.12.2024
Данди Юнайтед
62' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Сент-Джонстон
2 : 3
14.12.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Абердин
1 : 1
07.12.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
77'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
01.12.2024
Рейнджерс
1' - 58'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
23.11.2024
Килмарнок
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
2 : 1
09.11.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
58'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
02.11.2024
Хартс
1' - 80'
23'
68'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
3 : 1
30.10.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
1 : 2
26.10.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
19.10.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Рейнджерс
2 : 0
06.10.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
1' - 58'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
2 : 0
14.09.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
31.08.2024
Мазервелл
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
24.08.2024
Сент-Джонстон
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Килмарнок
0 : 3
11.08.2024
Сент-Джонстон
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
05.08.2024
Абердин
86' - 90'
Главные новости
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
1
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+