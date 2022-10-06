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    Никита Кононов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Валентинович
    Фамилия Кононов
    Команда Днепр-1
    Состав Молодежный
    Родной город Днепропетровск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 2003 (20 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Александрия 2:2 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 16 тур
    23.02.2023 90' - 90' Днепр-1 0:0 АЕК Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе АЕК 1:0 Днепр-1 Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр-1 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 90' -90' Днепр-1 (Днепр) 0:0 АЕК (Ларнака)
    16.02.2023 Был в запасе АЕК (Ларнака) 1:0 Днепр-1 (Днепр)
    03.11.2022 89' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
    27.10.2022 82' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:0 Аполлон (Лимассол)
    13.10.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 1:2 Днепр-1 (Днепр)
    06.10.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 2:2 Вадуц (Вадуц)
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