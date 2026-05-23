Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Никита Кононов - статистика

Полтава
22 января 2003 (23), Днепропетровск
#2 | Защитник
179 см
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Полтава
16
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Эпицентр
0 : 0
23.05.2026
Полтава
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Полтава
0 : 2
16.05.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
ЛНЗ
2 : 0
13.05.2026
Полтава
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полтава
0 : 4
10.05.2026
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
17.04.2026
Полтава
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Полтава
0 : 4
10.04.2026
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полтава
3 : 3
03.04.2026
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Харьков
2 : 0
19.03.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава
0 : 4
13.03.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Заря
4 : 0
08.03.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Полтава
0 : 2
02.03.2026
Кудровка
1' - 84'
58'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
3 : 2
20.02.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава
1 : 2
14.12.2025
Рух
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полтава
0 : 3
08.12.2025
Эпицентр
18' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полтава
0 : 2
21.11.2025
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
7 : 1
09.11.2025
Полтава
1' - 63'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
2 : 2
01.11.2025
Полтава
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полтава
2 : 2
26.10.2025
Колос
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полтава
1 : 2
17.10.2025
Оболонь
1' - 90'
Главные новости
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
5
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+