Никита Кононов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Кононов
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Днепропетровск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 2003 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Никита
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Кононов
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Днепропетровск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 2003 (20 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Александрия
|2:2
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|23.02.2023
|90' - 90'
|Днепр-1
|0:0
|АЕК
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|АЕК
|1:0
|Днепр-1
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|90' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|0:0
|АЕК (Ларнака)
|16.02.2023
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:0
|Днепр-1 (Днепр)
|03.11.2022
|89' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|27.10.2022
|82' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|1:2
|Днепр-1 (Днепр)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Вадуц (Вадуц)