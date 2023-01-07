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    Борис Попович - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Борис
    Фамилия Попович
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Родной город Тур
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 2000 (23 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Серкль Брюгге 3:1 Серен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 90' Эйпен 2:2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 90' Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 0:0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 26 2 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:1 Серен (Серен)
    25.02.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 2:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    19.02.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    29.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    21.01.2023 1' -90' Остенде (Остенде) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    07.01.2023 1' -81' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    23.12.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    9'
    21.10.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    42'
    18.10.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    25'
    15.10.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 5:1 Эйпен (Эйпен)
    09.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.10.2022 1' -90' Гент (Гент) 3:4 Серкль Брюгге (Брюгге)
    17.09.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Остенде (Остенде)
    11.09.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:2 Антверпен (Антверпен)
    02.09.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 4:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    27.08.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    50'
    20.08.2022 1' -90' Генк (Генк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    13.08.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:0 Мехелен (Мехелен)
    07.08.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    24.07.2022 1' -31' Вестерло (Вестерло) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    20' 31'
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