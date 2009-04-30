Георгий Асланиди - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Асланиди
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Асланиди
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.06.2009
|1' -81'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|5:2
|Ангушт (Назрань)
|05.06.2009
|1' -35'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Астрахань (Астрахань)
|27.05.2009
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|13.05.2009
|1' -61'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|30.04.2009
|1' -58'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Армавир (Армавир)