Жан Бернат - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Бернат
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прешов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2001 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Бернат
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прешов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|6
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|1' -29'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|1' -61'
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|22'
|13.08.2022
|1' -55'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|50' 20'
|07.08.2022
|67' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|72' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|24.07.2022
|81' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)