Доржель Нене - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Доржель
|Фамилия
|Нене
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,60
млн
|Имя
|Доржель
|Фамилия
|Нене
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|77' - 90'
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|77' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|89'
|19.02.2023
|70' - 90'
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|22
|8
|2
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|77' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|25.02.2023
|77' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|89'
|19.02.2023
|70' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|44'
|28.01.2023
|1' -84'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|21.01.2023
|1' -89'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|17.01.2023
|68' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|13.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|79'
|07.01.2023
|1' -68'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.12.2022
|1' -78'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|12.11.2022
|1' -73'
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|16' 49' 33'
|22.10.2022
|62' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|83'
|18.10.2022
|1' -58'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|58'
|14.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|33'
|08.10.2022
|1' -81'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|64' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|17.09.2022
|86' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:3
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|11.09.2022
|60' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|1' -77'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|28.08.2022
|62' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|1' -61'
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|26'
|13.08.2022
|1' -55'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|50'
|07.08.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)