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    Доржель Нене - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Доржель
    Фамилия Нене
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 77' - 90' Стандард 2:0 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 77' - 90' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    89'
    19.02.2023 70' - 90' Сент-Труйден 0:1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вестерло 22 8 2 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 77' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    25.02.2023 77' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    89'
    19.02.2023 70' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    04.02.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    44'
    28.01.2023 1' -84' Вестерло (Вестерло) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    21.01.2023 1' -89' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    17.01.2023 68' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Генк (Генк)
    13.01.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    79'
    07.01.2023 1' -68' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    27.12.2022 1' -78' Вестерло (Вестерло) 3:3 Антверпен (Антверпен)
    12.11.2022 1' -73' Вестерло (Вестерло) 6:0 Остенде (Остенде)
    16' 49' 33'
    22.10.2022 62' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    83'
    18.10.2022 1' -58' Генк (Генк) 6:1 Вестерло (Вестерло)
    58'
    14.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:2 Серен (Серен)
    33'
    08.10.2022 1' -81' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 64' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    17.09.2022 86' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:3 Вестерло (Вестерло)
    90'
    11.09.2022 60' -90' Вестерло (Вестерло) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    04.09.2022 1' -77' Антверпен (Антверпен) 3:0 Вестерло (Вестерло)
    28.08.2022 62' -90' Вестерло (Вестерло) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    21.08.2022 1' -61' Мехелен (Мехелен) 5:4 Вестерло (Вестерло)
    26'
    13.08.2022 1' -55' Вестерло (Вестерло) 4:2 Стандард (Льеж)
    50'
    07.08.2022 Был в запасе Гент (Гент) 2:1 Вестерло (Вестерло)
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