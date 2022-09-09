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    Виталий Роман - статистика

    #93 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Роман
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 79' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 9 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 79' -90' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    07.12.2022 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    14.11.2022 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    4'
    10.11.2022 1' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    23.10.2022 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    16.10.2022 1' -58' Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
    28' 58'
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Рух (Львов)
    14'
    30.09.2022 1' -90' Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    72'
    09.09.2022 1' -90' Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
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