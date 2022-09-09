Виталий Роман - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Роман
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Роман
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|9
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|79' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|07.12.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|4'
|10.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|16.10.2022
|1' -58'
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|28' 58'
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|14'
|30.09.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|72'
|09.09.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)